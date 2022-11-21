К чему потерять иглу во время шитья: народные приметы предупреждают об опасности

В народе к иголкам всегда относились с осторожностью

Народных примет в народном фольклоре существует большое количество, однако отдельную нишу в них занимают суеверия про иголки и шитье. Ранее мы писали, почему нельзя зашивать одежду на себе, а теперь хотим рассказать, что сулит потеря иголки во время шитья.

Стоит отметить, что игла всегда была частью многих мистических обрядов, сообщает Ukr.Media. Поэтому в народе и так много различных примет, запретов и суеверий про этот швейный предмет. Не стоит пугаться, вед многие их них положительные, даже если игла была потеряна. Какие же приметы связывали с потерей иголки?

Народные приметы про потерю иголки:

Если неизвестно, куда исчезла игла без нити — то вас ждет радостное событие, а именно встреча с родственником, которого вы давно не видели.

Если пропадает игла со вставленной в нее нитью — это плохая примета, которая сулит скорую разлуку с самым близким и дорогим человеком.

Если пропавшая во время шитья игла, так и не нашлась — то приметы говорят, что потерявшего ждут напрасные волнения по пустякам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли стричься в свой день рождения согласно народным приметам.