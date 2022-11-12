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Действия, отпугивающие деньги, которые ежедневно совершает каждый

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Долги лучше отдавать по утрам Новость обновлена 12 ноября 2022, 09:46
Долги лучше отдавать по утрам. Фото pixabay.com

Нельзя ставить сумку с кошельком на землю или пересчитывать деньги вечером

Согласно народным приметам, некоторые наши действия способны привлекать в нашу жизнь деньги. К примеру, выращивание толстянки способно завлечь в дом денежную энергию. Однако есть и такие привычки, которые все мы совершаем каждый день, наоборот отпугивающие деньги.

Что нельзя делать, чтобы не отпугнуть деньги: приметы

  • Нельзя стоять на пороге, когда встречаете или провожаете гостей.
  • Долги лучше отдавать по утрам. В понедельник также не рекомендуется занимать деньги, чтобы всю неделю не быть в долгу, лучше это сделать в другой день.
  • Также не следует давать взаймы деньги через порог.
  • Подметать в доме нужно только одним веником.
  • Плохая примета — садиться на стол.
  • Не стоит ставить сумку с кошельком на землю.
  • Класть деньги на стол тоже является плохой приметой, ведущей к уходу денег.
  • Лучше не выносить сор из избы, если на улице плохая погода.
  • Если за окном темно, плохая примета — пересчитывать деньги и подметать.
  • Отдавая деньги кассиру лучше класть их на кассу, а вот забирать сдачу лучше из рук кассира или продавца.
  • Хранение ножей лезвием вверх обрекает владельцев на то, что мелочь будет основным денежным доходом в доме.

Ранее "Телеграф" писал, где строго запрещено хранить деньги, чтобы не обеднеть.

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