Действия, отпугивающие деньги, которые ежедневно совершает каждый
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Нельзя ставить сумку с кошельком на землю или пересчитывать деньги вечером
Согласно народным приметам, некоторые наши действия способны привлекать в нашу жизнь деньги. К примеру, выращивание толстянки способно завлечь в дом денежную энергию. Однако есть и такие привычки, которые все мы совершаем каждый день, наоборот отпугивающие деньги.
Что нельзя делать, чтобы не отпугнуть деньги: приметы
- Нельзя стоять на пороге, когда встречаете или провожаете гостей.
- Долги лучше отдавать по утрам. В понедельник также не рекомендуется занимать деньги, чтобы всю неделю не быть в долгу, лучше это сделать в другой день.
- Также не следует давать взаймы деньги через порог.
- Подметать в доме нужно только одним веником.
- Плохая примета — садиться на стол.
- Не стоит ставить сумку с кошельком на землю.
- Класть деньги на стол тоже является плохой приметой, ведущей к уходу денег.
- Лучше не выносить сор из избы, если на улице плохая погода.
- Если за окном темно, плохая примета — пересчитывать деньги и подметать.
- Отдавая деньги кассиру лучше класть их на кассу, а вот забирать сдачу лучше из рук кассира или продавца.
- Хранение ножей лезвием вверх обрекает владельцев на то, что мелочь будет основным денежным доходом в доме.
Ранее "Телеграф" писал, где строго запрещено хранить деньги, чтобы не обеднеть.