Укр

Что ни в коем случае нельзя делать перед венчанием: приметы, сулящие расставания и слезы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
5421
Что нельзя делать перед венчанием в церкви - народные приметы Новость обновлена 27 октября 2022, 11:30
Что нельзя делать перед венчанием в церкви - народные приметы. Фото pravoslavna.volyn.ua

Молодожены, решившись на таинство венчания, стараются обращать внимание на знаки

Несуеверных людей в мире немного. Но если вы и не верите в свадебные приметы, ознакомиться с ними все равно будет интересно.

Венчание является важным и ответственным шагом в жизни верующих людей, пишет meta. С этим священным действием связано много примет и суеверий. Узнайте, что ни в коем случае нельзя делать перед венчанием, а что принесет молодоженам счастье и любовь.

Главные приметы и суеверия о венчании:

  • Во время таинства в церкви не должны находиться кровные родственники. Их задача — лишь благословить молодых.
  • Ехать на венчание нужно одной дорогой, а возвращаться – другой.
  • Во время церемонии важно носить венец. Снимать его нельзя – плохая примета.
  • Если у одного из молодоженов упал венец, он первым станет вдовцом.
  • Смотреть на венчание в глаза не стоит, это предвестник измены.
  • До венчания невеста не должна видеть себя в зеркале в полном свадебном наряде.
  • Если перед венчанием найти колодец и поклясться перед ним в верности и любви, то брак будет крепким.
  • Никто не должен переходить дорогу молодоженам, которые идут к алтарю. А после таинства невеста должна выбрать для себя другой путь к выходу.
  • Уронить кольцо – брак будет недолгим.
  • Свечи во время венчания издают треск – семейная жизнь будет неспокойной.
  • Дождь во время венчания свидетельствует о счастливой и долгой совместной жизни.
  • Если невеста уронила платок – муж от нее уйдет.

Ранее "Телеграф" писал, что запрещено поднимать с земли. Подняв чужие вещи, вы забираете себе несчастья и проблемы их предыдущего владельца.

Теги:
#Свадьба #Приметы #Венчание #Народные приметы