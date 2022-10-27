Что ни в коем случае нельзя делать перед венчанием: приметы, сулящие расставания и слезы

Молодожены, решившись на таинство венчания, стараются обращать внимание на знаки

Несуеверных людей в мире немного. Но если вы и не верите в свадебные приметы, ознакомиться с ними все равно будет интересно.

Венчание является важным и ответственным шагом в жизни верующих людей, пишет meta. С этим священным действием связано много примет и суеверий. Узнайте, что ни в коем случае нельзя делать перед венчанием, а что принесет молодоженам счастье и любовь.

Главные приметы и суеверия о венчании:

Во время таинства в церкви не должны находиться кровные родственники. Их задача — лишь благословить молодых.

Ехать на венчание нужно одной дорогой, а возвращаться – другой.

Во время церемонии важно носить венец. Снимать его нельзя – плохая примета.

Если у одного из молодоженов упал венец, он первым станет вдовцом.

Смотреть на венчание в глаза не стоит, это предвестник измены.

До венчания невеста не должна видеть себя в зеркале в полном свадебном наряде.

Если перед венчанием найти колодец и поклясться перед ним в верности и любви, то брак будет крепким.

Никто не должен переходить дорогу молодоженам, которые идут к алтарю. А после таинства невеста должна выбрать для себя другой путь к выходу.

Уронить кольцо – брак будет недолгим.

Свечи во время венчания издают треск – семейная жизнь будет неспокойной.

Дождь во время венчания свидетельствует о счастливой и долгой совместной жизни.

Если невеста уронила платок – муж от нее уйдет.

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