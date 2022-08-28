Почему нельзя мыть пол и подметать вечером: мало кто об этом знает

Уборку лучше перенести на утро или хотя бы на день.

Оказывается, даже у уборки есть свои "правила", и речь не о том, как правильно мыть полы или заметать или в какой последовательности это делать, а о том, когда можно и нельзя ею заниматься. Согласно народным приметам, категорически нельзя убираться вечером. Почему? Давайте разбираться.

Как сообщает meta, вечерняя уборка еще с давних времен считалась плохой приметой, ведь так можно привлечь в дом бедность и проблемы. А все потому, что именно в темное время суток различные ведьмы и колдуны проводили свои магические ритуалы.

Почему нельзя убрать вечером и ночью

Вечером нельзя выносить мусор, ведь так можно избавиться от материального благополучия.

Протирание пыли или сметание крошек со стола голыми руками привлекает в дом нищету.

Подметать вечером запрещено, ведь так хозяйка выметает из дома положительную энергию.

Мытье полов на ночь — привлечет неудачу в дом, а также заберет любовь и деньги.

Напомним, что веник имеет свою энергетику и может влиять на общее состояние каждого члена семьи. Ранее "Телеграф" писал, где нельзя хранить веник, чтобы не привлечь болезни.