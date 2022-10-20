Почему нельзя здороваться на лестнице: приметы, которые сулят неприятности

Большинство суеверий негативные, однако есть и исключения

Существует много народных примет и суеверий, связанных с предметами и событиями. Ранее мы писали о запретах с дверями, а теперь рассказываем, что нельзя делать на лестнице и под ней, чтобы уберечь себя от неприятностей.

Как пишет meta, у лестницы существует два обозначения: ступеньки символизируют духовное развитие, а сама лестница образует треугольник, что является символом христианства. Так какие есть приметы, связанные с лестницей, к которым нужно отнестись очень серьезно?

Народные приметы о лестнице:

Поздороваться с кем-то на лестнице — к ссоре с этим человеком.

— к ссоре с этим человеком. Споткнуться на ступеньках – ждите плохую весть.

– ждите плохую весть. Если под лестницей пробежал кот , того, кто на ней стоит, ожидают мелкие неприятности.

, того, кто на ней стоит, ожидают мелкие неприятности. Пройти под лестницей – вы можете навлечь на себя беду.

– вы можете навлечь на себя беду. Найти на ступеньке монету – ожидайте прибыль.

Если вы нашли на ступеньке острый предмет – лучше обойти его стороной. Вы рискуете вместе с ним принести домой несчастье.

– лучше обойти его стороной. Вы рискуете вместе с ним принести домой несчастье. При подъеме по лестнице рекомендуется считать количество ступеней. Если их будет непарное количество – это хороший знак.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи на дороге поднимать нельзя. Если вы нашли один из этих предметов, лучше обойти его стороной.