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Почему нельзя здороваться на лестнице: приметы, которые сулят неприятности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народные приметы о лестнице - что можно и нельзя делать Новость обновлена 20 октября 2022, 11:40
Народные приметы о лестнице - что можно и нельзя делать

Большинство суеверий негативные, однако есть и исключения

Существует много народных примет и суеверий, связанных с предметами и событиями. Ранее мы писали о запретах с дверями, а теперь рассказываем, что нельзя делать на лестнице и под ней, чтобы уберечь себя от неприятностей.

Как пишет meta, у лестницы существует два обозначения: ступеньки символизируют духовное развитие, а сама лестница образует треугольник, что является символом христианства. Так какие есть приметы, связанные с лестницей, к которым нужно отнестись очень серьезно?

Народные приметы о лестнице:

  • Поздороваться с кем-то на лестнице — к ссоре с этим человеком.
  • Споткнуться на ступеньках – ждите плохую весть.
  • Если под лестницей пробежал кот, того, кто на ней стоит, ожидают мелкие неприятности.
  • Пройти под лестницей – вы можете навлечь на себя беду.
  • Найти на ступеньке монету – ожидайте прибыль.
  • Если вы нашли на ступеньке острый предмет – лучше обойти его стороной. Вы рискуете вместе с ним принести домой несчастье.
  • При подъеме по лестнице рекомендуется считать количество ступеней. Если их будет непарное количество – это хороший знак.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи на дороге поднимать нельзя. Если вы нашли один из этих предметов, лучше обойти его стороной.

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#Приметы #Народные приметы #Лестница