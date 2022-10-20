Почему нельзя здороваться на лестнице: приметы, которые сулят неприятности
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Большинство суеверий негативные, однако есть и исключения
Существует много народных примет и суеверий, связанных с предметами и событиями. Ранее мы писали о запретах с дверями, а теперь рассказываем, что нельзя делать на лестнице и под ней, чтобы уберечь себя от неприятностей.
Как пишет meta, у лестницы существует два обозначения: ступеньки символизируют духовное развитие, а сама лестница образует треугольник, что является символом христианства. Так какие есть приметы, связанные с лестницей, к которым нужно отнестись очень серьезно?
Народные приметы о лестнице:
- Поздороваться с кем-то на лестнице — к ссоре с этим человеком.
- Споткнуться на ступеньках – ждите плохую весть.
- Если под лестницей пробежал кот, того, кто на ней стоит, ожидают мелкие неприятности.
- Пройти под лестницей – вы можете навлечь на себя беду.
- Найти на ступеньке монету – ожидайте прибыль.
- Если вы нашли на ступеньке острый предмет – лучше обойти его стороной. Вы рискуете вместе с ним принести домой несчастье.
- При подъеме по лестнице рекомендуется считать количество ступеней. Если их будет непарное количество – это хороший знак.
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи на дороге поднимать нельзя. Если вы нашли один из этих предметов, лучше обойти его стороной.