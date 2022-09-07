Почему женщинам нельзя дарить духи "чужим" людям: может дойти до развода

Неправильный выбор подарка может сильно навредить тому, кто его дарит.

Подарок — это всегда сложный выбор, ведь хочется максимально угодить виновнику торжества. Хорошо если этот человек вам хорошо знаком, сложнее — когда нет. Однако сегодня мы хотим поговорить о подарках, которые дарить не стоит, особенно когда выбор делает женщина.

Возможно вы не знали, но духи, особенно если их дарит женщина, — это достаточно "опасный" подарок с энергетической точки зрения. Во многих странах такой ароматный подарок считается интимным, поэтому его можно дарить только близким людям, пишет Ukr.Media.

Также стоит отметить, что некий запрет на подарок в виде духов относится больше к женщинам. Не стоит выбирать такой подарок для малознакомых мужчин и дам, ведь это может очень печально закончится именно для того, кто дарить такой презент. Почему — читайте далее.

Почему женщинам не стоит покупать в подарок духи "чужим" людям

Если духи, подаренные даме, пришлись ей по вкусу, то не стоит радоваться. Все потому, что это значит, что потенциальная соперница стала сильнее и вполне может отбить вашего мужчину.

Даря чужому человеку другой запах, женщина теряет свой собственный аромат, тем самым становясь для своего мужчины такой же "чужой". Это может привести к семейным конфликтам, и даже к разводу.

Не стоит дарить духи чужому мужчине, ведь таким образом вы невольно становитесь соперницей его жены.

Также подобный подарок может расцениваться как оскорбление.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли передаривать подарки, и что это за собой несет.