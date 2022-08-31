Как с помощью соли уберечься от беды: народные приметы, которые работают

Этот привычный для нас продукт на самом деле обладает мощной энергетикой, которая защищает от неприятностей.

Соли издавна приписывали множество магических и целебный свойств. Ее использовали для приворота и других волшебных обрядов, а вот рассыпать соль считалось к большим неприятностям и ссорам.

Как можно с помощью соли защититься от беды, какие ритуалы нужно сделать, чтобы в доме поселилась удача, что сделать, чтобы в семье был лад и мир, вам расскажет "Телеграф".

Как соль помогает привлечь удачу: народные приметы

Традиционные хлеб с солью всегда подают долгожданным и почетным гостям, чтобы их визит принес удачу и взаимопонимание.

Чтобы избавить дом от беды, в каждый угол насыпали по щепотке соли и читали молитву.

Погасить ссору между супругами помогал мешочек с солью под подушкой.

А чтобы в доме воцарился порядок и мир, наши предки бросали под каждую кровать щепотку соли.

Для очищения жилища от негативной энергии, полы мыли водой с солью, а особенно тщательно – вымывали углы, места под кроватью и шкафами.

Если в доме больной, ему давали выпить соли с водой – и тогда дело быстрее шло на поправку.

Чтобы защитить ребенка от злого глаза, новорожденному посыпали солью темечко или клали соль под подушку.

А если в воду для купания бросить несколько крупиц соли, дети будут расти здоровыми и добрыми.

Если дом посетил недруг, после его ухода все следы обязательно посыпали солью, чтобы он унес с собой злые мысли.

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