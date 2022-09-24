Почему нельзя давать деньги в руки: народная примета о бедности

Купюры лучше класть на стол, а не передавать из рук в руки.

Есть много примет о деньгах и об их отсутствии. С этой ценной вещью важно правильно обращаться, чтобы деньги всегда были в наличии.

"Телеграф" нашел интересное объяснение обычаю не передавать деньги непосредственно из рук в руки, а класть их на стол.

Почему нельзя брать деньги из чужих рук

Любые манипуляции с купюрами и монетами связаны с энергетическими потоками. Когда деньги платятся за товар, то человек отдает их в обмен на полученные блага и потому ничем не рискует.

Но даже когда он во время покупки получает сдачу, энергетика этих финансов приобретает иную направленность, которой их обеспечивает продавец. Такие деньги при соприкосновении с руками вступают в конфликт с интересами и денежной аурой покупателя.

Если кто-то отдает вам свои деньги, чаще всего это действие сопровождается негативными мыслями и отрицательными эмоциями, потому что подпитывается энергией расставания со своим добром. При этом неважно, это возврат долга или дача денег взаймы. Велика вероятность вместе с купюрами получить в руки и чужой негатив.

Как обезопасить себя от дурного воздействия при передаче денег

Важно постараться любым способом избежать получения денег непосредственно из рук в руки.

Можно попросить человека положить купюры на стол или другую поверхность. Это нейтрализует весь негатив, и деньги можно забрать без плохих последствий.

Бывают ситуации, когда неловко демонстрировать свою веру в приметы. В этом случае можно пойти на хитрость: лишь слегка коснуться купюр, а затем сделать вид, что вы случайно их уронили.

То же самое стоит сделать, если у вас возникли подозрения в дурных намерениях должника. Деньги, поднятые с пола или со стола, нейтрализуются и утрачивают способность плохо влиять на ваше финансовое положение.

Если все-таки деньги приходится брать из чужих рук, делать это лучше левой рукой, а не правой. Так воздействие отрицательной энергии немного смягчается.

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