Провоцируют несчастья: "неправильные" вещи в доме, которые нужно выбросить уже сегодня

Каждый предмет в доме несет в себе определенную энергетику: как позитивную, так и негативную.

Чтобы навести порядок в своем жилище одной уборки мало, ведь ни подметание ни мытье полов не решают проблемы "энергетического" характера. Ранее, мы уже писали о вещах, от которых желательно избавиться на кухне, чтобы очистить энергетику в доме, а теперь рассказываем о вещах, которые притягивают несчастья и проблемы.

Вполне возможно, что если в квартире начинают проявляться разные "странности", или вы себя начали плохо чувствовать без причины, или все начало валиться с рук, то это значит, что в доме находятся "неправильные" вещи, которые и оказывать на вас подобное негативное влияние, пишет Ukr.Media.

Вещи, которые нельзя хранить в доме

Некоторые растения — не стоит "заводить" в доме вьющиеся растения, ведь они притягивают болезни. Более того, они с давних времен считаются символом загробного мира. Также не стоит хранить и сухоцветы, а особенно камыши.

— не стоит "заводить" в доме вьющиеся растения, ведь они притягивают болезни. Более того, они с давних времен считаются символом загробного мира. Также не стоит хранить и сухоцветы, а особенно камыши. Сломанные вещи — даже под предлогом "вдруг пригодиться" оставлять такие предметы не стоит. Подобные вещи несут в себе негативную энергетику, которая притягивает беды и неприятности.

Вещи от бывших жителей — если предыдущие хозяева дома оставили вам какие-то "подарки", даже если они и полезные, все равно от них лучше избавиться, чтобы не перенять чужие проблемы на себя.

— если предыдущие хозяева дома оставили вам какие-то "подарки", даже если они и полезные, все равно от них лучше избавиться, чтобы не перенять чужие проблемы на себя. Различные "мелочи" — неработающие часы, старые календари, изношенные вещи, разбитые вещи должны сразу отправляться в мусор.

— неработающие часы, старые календари, изношенные вещи, разбитые вещи должны сразу отправляться в мусор. Чучело животных — подобные артефакты несут в себе боль и жестокость, поэтому в доме где они есть положительная атмосфера не получится.

— подобные артефакты несут в себе боль и жестокость, поэтому в доме где они есть положительная атмосфера не получится. Сломанный мобильный телефон — это вещь, которая накапливает максимально количество негативной энергии. Поэтому если гаджет пришел в негодность, его нужно немедленно выбросить, чтобы избежать различных проблем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.