Почему нельзя мыть голову в понедельник и пятницу: народные приметы

К волосам нужно относиться со всей серьезностью и уважением.

У каждой девушки наверняка есть свой график мыться волос, как бы это странно не звучало. И если смотреть со стороны эзотерики, то это очень правильный подход, однако нужно учитывать и народные приметы по дням недели. Правильно подобранный график мытья волос может как улучшить качество вашей жизни, так и его подпортить.

Как сообщает издание "Так просто", еще наши предки верили, что через волосы осуществляется тесная связь с внешним миром, и они выступают неким проводником. Поэтому они требуют особого ухода. В какие дни можно и нельзя мыть голову, чтобы не отпугнуть богатство и достаток из своей жизни.

Когда можно и нельзя мыть голову по дням недели

Понедельник — тяжелый день, поэтому приступать к мытью волос не стоит, ведь тогда вся неделя будет трудной и неудачливой.

Вторник — день когда мыть голову не только можно, но и нужно.

Среда — достаточно благоприятных дней для любых бьюти-процедур, включая и мытье волос.

Четверг — также хороший день, однако помыть голову лучше еще до восхода солнца. Таким образом весь день пройдет намного лучше и продуктивнее.

Пятница — по своей энергетике день похож на понедельник, поэтому от мытья волос лучше отказаться.

Суббота — идеальный день, чтобы наводить порядок, в том числе и на голове. Различные водные процедуры только пойдут на пользу.

Воскресенье — если мыть голову в последний день недели, можно отдалить от себя удачу, счастье и финансовое благополучие.

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