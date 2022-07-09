К чему чешутся правая ладонь, голова, нос: приметы, предугадывающие будущее

Наши предки находили всему объяснения и собирали приметы

Существуют люди, которые скажут, что приметы — это всего лишь пережиток прошлого. Но есть и такие, которые верят в многовековый опыт и доверяют народной мудрости. Например, к чему чешется та или иная область на теле? Конечно, чесание может являться симптомом "солнечной аллергии", но в других случаях многие обращают внимание на то, что об этом говорят в народе.

Поэтому, если у человека зачесалась рука, глаз или нос, с помощью примет можно определить что с ним произойдет в ближайшее время. Об этом пишет rsute.

Почему чешется голова

Если зачесался затылок — это к печали. Зачесалась вся голова — к ругани. Также про зуд головы можно говорить, что в ближайшее время будет ссора с родственниками.

Почему чешется лоб

Придется просить помощи. Если чешется правая часть лба — помощь стоит просить у мужчины, а если левая – у женщины. Другие же приметы говорят, что чесание лба предвещает встречу с представителем противоположного пола.

Почему чешутся глаза

Многие верят, что это к слезам. Однако такого будущего можно избежать, если почесать два глаза одновременно и трижды их перекрестить.

Почему чешутся щеки

Эта примета указывает на слезы из-за какой-то вести.

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Почему чешутся брови

Левая бровь, то в это время кто-то ругает человека. И наоборот, если чешется правая бровь — кто-то хвалит.

Почему чешутся уши

Говорит о скорых вестях или о перемене погоды. А вот если чешется в самом ухе, то это значит, что у кого-то из знакомых появиться ребенок.

Почему чешется ладонь

Правая ладонь — к деньгам. Эта примета самая распространенная. Если чешется левая ладонь — это к финансовым потерям.

Почему чешется нос

Чешется правая ноздря, то скоро человек будет битым, а если левая, это сулит хорошими новостями. Чешется кончик носа — к употреблению алкоголя.

Почему чешется рот

В это время человека обсуждают. Если зудят зубы — к свиданию. Чесание языка указывает на сплетни и пересуды.

Почему чешется грудь

Одна примета говорит, что за девушкой скучает ее возлюбленный. Другая указывает на серьезное несчастье.

Почему чешутся ноги

Это говорит о ближайшей поездке или путешествии: если чешется правая нога, то поездка будет ранней, а если левая — поздней.

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