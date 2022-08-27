Что нельзя делать на кухне, чтобы не навлечь беду: запреты, которые не следует нарушать

Все эти вещи притягивают в ваш дом бедность, скандалы и неприятности.

Кухня – это сердце дома, а также и его сакральный центр, от которого во многом зависит благополучие всей семьи. Буквально пару "неправильных" действий или хранение "неправильных" вещей, о которых мы писали ранее, могут лишить вас успеха, финансов и счастья. Что же нельзя делать на кухне, чтобы избежать подобных проблем?

Как сообщает meta, то все эти действия совершает каждая домохозяйка, при чем постоянно. И не сказать, что она это делает специально, просто многие об этом не знают.

Что нельзя делать на кухне

Не сидите на столе — таким образом, можно попрощаться с финансовым успехом.

таким образом, можно попрощаться с финансовым успехом. Убирайте посуду — оставленные на столе пустые чашки, рюмки, стаканы или тарелки могут привлечь злых духов в дом.

Застелите стол скатертью — в дом с "пустым" столом не приходит успех.

в дом с "пустым" столом не приходит успех. Не берите чужую посуду — подобные вещи у каждой семьи должны быть свои, поэтому также нельзя одалживать и свою посуду. Исключение только, когда кто-то принес вам какое-то угощение на тарелке. Однако отдавать ее нужно тоже не пустой.

подобные вещи у каждой семьи должны быть свои, поэтому также нельзя одалживать и свою посуду. Исключение только, когда кто-то принес вам какое-то угощение на тарелке. Однако отдавать ее нужно тоже не пустой. Выбрасывайте избитую посуду — подобные вещи провоцируют бедность, ссоры и скандалы.

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