Что нельзя делать на кухне, чтобы не навлечь беду: запреты, которые не следует нарушать
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 233
Все эти вещи притягивают в ваш дом бедность, скандалы и неприятности.
Кухня – это сердце дома, а также и его сакральный центр, от которого во многом зависит благополучие всей семьи. Буквально пару "неправильных" действий или хранение "неправильных" вещей, о которых мы писали ранее, могут лишить вас успеха, финансов и счастья. Что же нельзя делать на кухне, чтобы избежать подобных проблем?
Как сообщает meta, то все эти действия совершает каждая домохозяйка, при чем постоянно. И не сказать, что она это делает специально, просто многие об этом не знают.
Что нельзя делать на кухне
- Не сидите на столе — таким образом, можно попрощаться с финансовым успехом.
- Убирайте посуду — оставленные на столе пустые чашки, рюмки, стаканы или тарелки могут привлечь злых духов в дом.
- Застелите стол скатертью — в дом с "пустым" столом не приходит успех.
- Не берите чужую посуду — подобные вещи у каждой семьи должны быть свои, поэтому также нельзя одалживать и свою посуду. Исключение только, когда кто-то принес вам какое-то угощение на тарелке. Однако отдавать ее нужно тоже не пустой.
- Выбрасывайте избитую посуду — подобные вещи провоцируют бедность, ссоры и скандалы.
Ранее "Телеграф" писал, к чему ведет потеря нательного крестика. Эта ситуация имеет разные трактования.