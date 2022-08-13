Можно ли носить крестик с распятием: суеверие со священным символом

Нательный крестик является символом христианской веры

Нательный крестик является не украшением для христиан, а сильным священным атрибутом, отношение к которому должно быть соответствующим. Это признак защиты Бога, который сопровождает верующего на протяжении всей его жизни. Ранее мы объясняли, что почему ношение чужого крестика не предвещает для человека ничего плохого. Теперь ответим на вопрос, можно ли носить крестик с распятием.

Большинство христиан считает, что нательный крестик не должен иметь форму распятия. Якобы этот символ веры может навлечь на своего хозяина беды и сделать его жизнь очень тяжелой. Однако эти страхи не имеют ничего общего с реальностью, пишет osoblyva.

Можно ли носить крестик с распятием

Так как распятие на нательном крестике является символом жертвы, принесенной Иисусом Христом ради спасения человечества, плохого в таком образе ничего нет. Однако рекомендуется носить его лучше распятием наружу.

Ранее "Телеграф" писал, к чему ведет потеря нательного крестика. Эта ситуация имеет разные трактования.