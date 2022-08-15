Что значит, если чашка разбилась в понедельник: приметы по дням недели

Разбитая посуда имеет много разных толкований.

Если дома часто бьются чашки, то обычно это говорит о накоплении негативной энергетики, хотя многие народные приметы говорят, что это "к счастью". Однако, стоит отметить, что суеверия о разбитой чашке меняются в связи с обстоятельствами и временем. Это значит, что существуют разные приметы под разную ситуацию. В этом материале мы хотим рассказать, что же значит, если посуда разбилась в определенный день недели.

Стоит отметить, что в основном приметы достаточно положительные, из негатива лишь сама разбитая чашка. Об этом сообщает meta.

Приметы о разбитой чашке по дням недели

Понедельник . Несмотря на то, что Понедельник считается злополучным днем, примета о разбитой чашке трактуется благоприятно: сейчас подходящее время для новых начинаний. Другое значение приметы для понедельника: на днях вы получите приглашение в гости;

. Несмотря на то, что Понедельник считается злополучным днем, примета о разбитой чашке трактуется благоприятно: сейчас подходящее время для новых начинаний. Другое значение приметы для понедельника: на днях вы получите приглашение в гости; Вторник. Незапланированная встреча или приятные известия, связанные с родственниками.

Среда . Неожиданная прибыль: подарок, находка, внеочередная премия.

. Неожиданная прибыль: подарок, находка, внеочередная премия. Четверг . Обещает визит приятных гостей.

. Обещает визит приятных гостей. Пятница . Положительные эмоции от знакомства с человеком, который окажет вам помощь в каких-то делах.

. Положительные эмоции от знакомства с человеком, который окажет вам помощь в каких-то делах. Суббота . Ждите признания ваших профессиональных качеств в виде премии или продвижения по службе.

. Ждите признания ваших профессиональных качеств в виде премии или продвижения по службе. Воскресенье. Вас ждет полоса успеха в делах.

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