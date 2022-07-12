Приносят удачу и благополучие: растения, которые должны быть в каждом доме

Согласно фен-шуй, эти растения приносят в дом положительную энергию.

Многие вазоны нельзя размещать в квартире, ведь они несут в себе негатив, бедность и болезни, однако есть растения, которые станут вам настоящими "зелеными друзьями", ведь будут притягивать в ваш дом лишь позитив, успех и благополучие.

Украсив свой дом этими комнатными растениями и цветами, вы моментально почувствуете прилив сил и заряд положительной энергии и эмоций, пишет портал "Так просто". Ну и плюс ко всему, эти вазоны также будут радовать вас своей красотой и ароматом.

Домашние растения, которые притягивают удачу

Розмарин — поможет решить проблемы со сном, если разместит его в спальне. Также он снимает усталость и помогает организму расслабиться.

Лаванда — символ любви и чистоты. Это растение будет привлекать в дом любовь, а также радовать своим запахом.

Алоэ — не растение, а настоящий народный целитель. Считается, что алоэ способствует скорейшему выздоровлению.

Жасмин — растение снабжает людей позитивной энергией, привлекает удачу, улучшает финансовое положение, исцеляет от разных болезней, а также мирит тех, кто в ссоре.

Бамбук — активизирует денежную энергию, а также помогает наладить отношения с близкими людьми.

Мята — помогает избавиться от усталости, а также улучшает память.

Роза — талисман для сохранения крепких семейных уз, а желтые цветы способствуют умственной деятельности и развитию интеллекта. Розовые бутоны нужно посадить тем, кто хочет обзавестись детьми.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.