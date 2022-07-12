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Приносят удачу и благополучие: растения, которые должны быть в каждом доме

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Обязательно посадите дома хотя бы одно из этих растений
Обязательно посадите дома хотя бы одно из этих растений

Согласно фен-шуй, эти растения приносят в дом положительную энергию.

Многие вазоны нельзя размещать в квартире, ведь они несут в себе негатив, бедность и болезни, однако есть растения, которые станут вам настоящими "зелеными друзьями", ведь будут притягивать в ваш дом лишь позитив, успех и благополучие.

Украсив свой дом этими комнатными растениями и цветами, вы моментально почувствуете прилив сил и заряд положительной энергии и эмоций, пишет портал "Так просто". Ну и плюс ко всему, эти вазоны также будут радовать вас своей красотой и ароматом.

Домашние растения, которые притягивают удачу

  • Розмарин — поможет решить проблемы со сном, если разместит его в спальне. Также он снимает усталость и помогает организму расслабиться.
Домашние растения, которые притягивают удачу
  • Лаванда — символ любви и чистоты. Это растение будет привлекать в дом любовь, а также радовать своим запахом.
Домашние растения, которые притягивают удачу
  • Алоэ — не растение, а настоящий народный целитель. Считается, что алоэ способствует скорейшему выздоровлению.
Домашние растения, которые притягивают удачу
  • Жасмин — растение снабжает людей позитивной энергией, привлекает удачу, улучшает финансовое положение, исцеляет от разных болезней, а также мирит тех, кто в ссоре.
Домашние растения, которые притягивают удачу
  • Бамбук — активизирует денежную энергию, а также помогает наладить отношения с близкими людьми.
Домашние растения, которые притягивают удачу
  • Мята — помогает избавиться от усталости, а также улучшает память.
Домашние растения, которые притягивают удачу
  • Роза — талисман для сохранения крепких семейных уз, а желтые цветы способствуют умственной деятельности и развитию интеллекта. Розовые бутоны нужно посадить тем, кто хочет обзавестись детьми.
Домашние растения, которые притягивают удачу

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.

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