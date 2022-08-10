Пять вещей, которые не стоит одалживать или брать взаймы: притягивают несчастья и негатив

Некоторые чужие вещи лучше даже не брать в руки

В эзотерике считается, что каждый предмет в доме обладает определенной энергией, поэтому некоторые вещи стоит немедленно выбросить, чтобы не навлечь на себя беду. По этой же причине, кое-что опасно одалживать у чужих людей или наоборот — давать в долг.

Существует много примет и суеверий о том, какие вещи запрещено брать взаймы. Эзотерики выделяют по меньшей мере пять позиций. Считается, что тот или иной атрибут быта или интерьера может нести в себе отпечаток негативной энергии владельца. Если вы не хотите притянуть в жизнь негатив и несчастья, то лучше не заимствовать такие предметы у других людей.

Какие вещи нельзя брать в долг или давать взаймы чужим людям:

Метла или веник. Эти вещи имеют дело с мусором, в том числе и энергетическим. Старую метлу, согласно примете, и вовсе следует выбросить после использования.

Эти вещи имеют дело с мусором, в том числе и энергетическим. Старую метлу, согласно примете, и вовсе следует выбросить после использования. Соль. Считается, что этот продукт вбирает энергетику. Даже если вы дали кому-то соль, то не требуйте ее возвращать. Просто подарите. В противном случае, по словам эзотериков, могут возникнуть проблемы и ссоры с близкими.

Считается, что этот продукт вбирает энергетику. Даже если вы дали кому-то соль, то не требуйте ее возвращать. Просто подарите. В противном случае, по словам эзотериков, могут возникнуть проблемы и ссоры с близкими. Посуда. Мы соприкасаемся с ней и губами, и руками, поэтому здесь тоже может оставаться та или иная наша энергетика. Если вы отдадите свою посуду, говорят эзотерики, то энергетически ослабнете, да и другому человеку этот предмет не сулит ничего положительного.

Мы соприкасаемся с ней и губами, и руками, поэтому здесь тоже может оставаться та или иная наша энергетика. Если вы отдадите свою посуду, говорят эзотерики, то энергетически ослабнете, да и другому человеку этот предмет не сулит ничего положительного. Одежда. Приметы гласят, что нельзя давать поносить свою одежду, пропитанную вашей энергией. Равно как и энергетики не советуют носить чужие вещи.

Приметы гласят, что нельзя давать поносить свою одежду, пропитанную вашей энергией. Равно как и энергетики не советуют носить чужие вещи. Украшения. Особенно следует быть острожным с изделиями с натуральными камнями, обладающими мощной силой.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи в доме являются энергетическими вампирами и почему от них нужно срочно избавиться.