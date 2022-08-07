Никакого беспорядка и рваных купюр: что категорически нельзя хранить в кошельке

Существует перечень вещей, которых категорически не должно быть в кошельке.

Богатство приходит только к тем людям, которые хорошо обращаются с деньгами, а также знают все особенности их правильного хранения, что также немало важно. Стоит отметить, что на финансовое положение также очень влияет и то, что лежит в вашем кошельке. Есть вещи, которые должны обязательно там лежать, о чем мы писали ранее, а также есть и запрещенные вещи.

Как сообщает "Униан", экстрасенсы отмечают, что кошелек нельзя держать в беспорядке, хранить в нем рваные купюры или ненужный мусор. Поэтому важно следить за тем, что в нем лежит. Ну и конечно же сам кошелек должен быть опрятным.

Что нельзя хранить в кошельке

Фотографии родных и близких — деньги могут "обидится" на то, что внимание приковано к кому-то, кроме них.

Магазинные чеки — это указывает на то, что человек скуп, а деньги к таким людям не "приходят";

Визитки, билеты, фантики от конфет — эти предметы считаются мусором и мешают денежным потокам циркулировать.

Документы и водительские права — такие вещи должны быть в отдельном портмоне, чтобы не нарушать баланс энергий.

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