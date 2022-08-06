Что положить в кошелек, чтобы всегда водились деньги: вещи, которые "притягивают" богатство

Подобный талисман нужно всегда носить с собой.

Богатство приходить только к тем людям, которые умеют зарабатывать и распоряжаться деньгами, а также знают все особенности их правильного хранения, что также немало важно. Помимо этого также существует перечень предметов, которые могут помочь привлечь богатство в вашу жизнь. Главное постоянно носить его с собой, например в кошельке.

Как сообщает "Униан", быстро и просто "притянуть" к себе денежный поток нужно положить в кошелек один из этих семи предметов. Буквально один день и вы уже заметите изменения в своем финансовом положении.

Что положить в кошелек, чтобы водились деньги

Старинная, редкая, коллекционная монета или монетка из другой страны.

Купюра с уникальным серийным номером или банкнота с первой зарплаты, а также выигрыша.

Бобовое зерно — согласно поверьям, они имеют очень сильную энергетику и могут привлечь богатство.

Дрожжи — небольшой пакетик также может помочь вам стать богаче.

Китайские монеты.

Корица или мята — аромат этих растений усиливает финансовые потоки.

Кусочек красной ткани — красный цвет привлекает материальные ценности.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения станут вам настоящими "зелеными друзьями" и будут притягивать в дом лишь позитив, успех и благополучие.