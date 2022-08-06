Что положить в кошелек, чтобы всегда водились деньги: вещи, которые "притягивают" богатство
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Подобный талисман нужно всегда носить с собой.
Богатство приходить только к тем людям, которые умеют зарабатывать и распоряжаться деньгами, а также знают все особенности их правильного хранения, что также немало важно. Помимо этого также существует перечень предметов, которые могут помочь привлечь богатство в вашу жизнь. Главное постоянно носить его с собой, например в кошельке.
Как сообщает "Униан", быстро и просто "притянуть" к себе денежный поток нужно положить в кошелек один из этих семи предметов. Буквально один день и вы уже заметите изменения в своем финансовом положении.
Что положить в кошелек, чтобы водились деньги
- Старинная, редкая, коллекционная монета или монетка из другой страны.
- Купюра с уникальным серийным номером или банкнота с первой зарплаты, а также выигрыша.
- Бобовое зерно — согласно поверьям, они имеют очень сильную энергетику и могут привлечь богатство.
- Дрожжи — небольшой пакетик также может помочь вам стать богаче.
- Китайские монеты.
- Корица или мята — аромат этих растений усиливает финансовые потоки.
- Кусочек красной ткани — красный цвет привлекает материальные ценности.
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