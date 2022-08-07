Жодного безладдя і рваних купюр: що категорично не можна зберігати в гаманці

Існує перелік речей, яких категорично не має бути в гаманці.

Багатство приходить лише до тих людей, які добре поводяться з грошима, а також знають усі особливості їхнього правильного зберігання, що також немало важливо. Варто зазначити, що на фінансове становище також дуже впливає і те, що лежить у вашому гаманці. Є речі, які мають обов’язково там лежати, про що ми писали раніше, а також є й заборонені речі.

Як повідомляє "Уніан", екстрасенси зазначають, що гаманець не можна тримати безладно, зберігати в ньому рвані купюри або непотрібне сміття. Тому важливо стежити за тим, що у ньому лежить. Ну і звичайно ж сам гаманець має бути охайним.

Що не можна зберігати в гаманці

Фотографії рідних та близьких — гроші можуть "образитися" на те, що увага прикута до когось, крім них.

Магазинні чеки — це вказує на те, що людина скупа, а гроші до таких людей не "приходять";

Візитки, квитки, фантики від цукерок – ці предмети вважаються сміттям та заважають грошовим потокам циркулювати.

Документи та права водія — такі речі мають бути в окремому портмоне, щоб не порушувати баланс енергій.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та добробут.