Слова даются с трудом: путин начал странно заикаться (видео)

Российский диктатор с трудом произносит слова

В последние дни внимание многих людей обращено на состояние здоровья российского диктатора владимира путина, в поведении которого наблюдается много странностей. Например, недавно выступая перед школьниками, участвовавшими в конкурсе "Большая перемена", он с заметным трудом выговорил слово "программирование", а в своем последнем выступлении тоже начал странно "глотать слова".

Так на видео, распространенном российскими телеграм-каналами, видно, что путин говоря о поставках металлопродукции дважды запнулся, пока произносил свою речь.

В этот раз ему с трудом дались слова "дня" и "взаимовыгодное", которые в его исполнении прозвучали как "д…" и "вз-выгодное".

Стоит отметить, что во время последних появлений на публике путин также отметился странным поведением. Так во время визита в Иран он заметно прихрамывал, хоть и старался не подавать виду, будто что-то идет не так. Кроме того, еще больше вопросов вызвало поведение одной из рук диктатора.

Напомним, о проблемах с правой рукой путина говорят давно. К примеру, в апреле конечность диктатора выглядела совсем неестественно