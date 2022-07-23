Несут нищету и беды: одежда, от которой стоит навсегда избавиться

Гардероб может влиять и на судьбу, наполняя или забирая положительную энергию из жизни.

Энергетика вещей, которые мы носим, имеет сильное влияние на нашу жизнь, поэтому к выбору своего гардероба нужно подходить ответственно. Правильно подобранный гардероб — это не только выбор стильных и трендовых вещей, но и энергетически сильных, которые будут притягивать в жизнь положительную энергию, благополучие и удачу.

Чтобы избежать проблем, плохого настроения и самочувствие, а также чтобы не притягивать болезни, неудачи и несчастья, нужно срочно избавляться от вещей с отрицательной энергетикой. Что это за вещи, пишет "Так просто".

Вещи, которые стоит немедленно выбросить

Одежда с чужого плеча — если вы не знаете предыдущего владельца вещей, то не стоит ее приобретать и носить, ведь с "чужими" вещами приходит и чужая энергетика. А вместе с ней могут прийти и невезение, неудачи и даже болезни.

Обувь не по размеру — если верить китайским приметам, то здоровье и благополучие приходит только к тем людям, которые шагают по жизни в обуви, что идеально им подходит.

— если верить китайским приметам, то здоровье и благополучие приходит только к тем людям, которые шагают по жизни в обуви, что идеально им подходит. Вещи покойного — экстрасенсы не рекомендуют носить одежду и украшения усопшего, ведь такая одежда не принесет радости, а наоборот привлекает в жизнь ссоры, неудачи на работе, проблемы со здоровьем и прочие неприятности.

— экстрасенсы не рекомендуют носить одежду и украшения усопшего, ведь такая одежда не принесет радости, а наоборот привлекает в жизнь ссоры, неудачи на работе, проблемы со здоровьем и прочие неприятности. Вещи, которые связаны с плохими воспоминаниями — такая одежда оставляет негативный отпечаток в жизни. В таких вещах мысли будут только о негативе, что плохо будет влиять на вашу жизнь.

— такая одежда оставляет негативный отпечаток в жизни. В таких вещах мысли будут только о негативе, что плохо будет влиять на вашу жизнь. Монохромная одежда — в гардеробе должны быть разные цвета, ведь каждый определенный оттенок выполняет определенную функцию в жизни, а также могут влиять на настроение: яркие цвета — принесут счастье и радость, а серые или черные — будут притягивать негатив.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.