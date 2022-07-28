День Крещения Руси 28 июля: что можно и категорически запрещено делать в этот праздник

28 июля в Украине отмечают день Крещения Украины-Руси

Праздник Крещения Руси, согласно церковному календарю на июль, отмечается ежегодно в день церковной памяти князя Владимира, причисленного к лику святых. В этом году дата совпала еще и с Днем украинской государственности, который в 2021 году учредил президент Украины Владимир Зеленский.

День Крещения Киевской Руси – Украины основал в 2008 году президент Виктор Ющенко. Большинство историков склоняются к тому, что Русь приняла крещение в 988 году, но есть и другие версии.

День Крещения Руси 2022: что можно делать 28 июля

Утром 28 июля нужно помолиться и зажечь лампаду. Верят, что бесы в этот день злятся и могут навредить человеку.

Окропить дом святой водой и натощак ее выпить.

Женщинам полагалось как можно лучше отдохнуть.

Провести время с детьми, посвятить им день, обучая домашнему труду.

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День Крещения Руси 2022: что нельзя делать 28 июля

Выходить в поле. Считалось, что 28 июля там разгуливает нечистая сила.

Пользоваться острыми предметами, в том числе и ножницами и ножом.

Сквернословить и браниться.

Ссориться с членами семьи.

Напомним, в августе в Украине празднуется много важных церковных дат. В частности, 14 августа православные отмечают так называемый Медовый спас.