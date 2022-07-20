Почему нельзя доедать хлеб за другими людьми: народные приметы предупреждают о беде

С хлебом связанно наибольшее количество народных примет и запретов.

Хлеб — не просто пища, позволяющая поддерживать силы человека. Этот продукт — результат тяжелого труда, переживаний, волнений, надежд, поэтому неудивительно, что у наших предков было много народных примет, а также запретов о хлебе.

В народе хлеб считается не просто едой, его уважают и ценят больше любого другого продукта, поэтому и относиться к нему нужно с особым уважением. Наиболее ярко это видно в украинских традициях, а также поверьях и приметах сообщает Ukr.Media.

Народные приметы и запреты о хлебе

Хлеб категорически нельзя выбрасывать, также не стоит разрезать новую буханку в сумерках и сорить крошками. Под запретом также сметание хлебных крошек со стола рукой. Все эти действия, согласно народных примет, привлекают бедность и нужду.

Не стоит хранить хлеб коркой вниз – это может привести к безденежью.

Если оставить недоеденные кусочки хлеба на столе — вас будут мучить кошмары по ночам.

Нельзя доедать за кем-то хлеб — это сулить зубную боль.

Запрещено оставлять нож вставленным в хлеб или резать выпечку на весу, иначе удача покинет.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.