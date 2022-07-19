Можно обрести себя на бедность: народные приметы, связанные с заходом солнца

Категорически нельзя ночью ничего одалживать.

Не многие люди воспринимают различные народные приметы всерьез, считая их неправдивыми и безосновательными. Но ведь эти суеверия и не появлялись же просто так. В основном они основаны на наблюдениях наших предков, поэтому верить или нет — это уже решение каждого отдельно.

Особое внимание в древние времена уделяли времени после захода солнца. Как сообщает издание "Так просто", в этот период силы добра и зла вступают в неравный бой, в котором всегда побеждает злая нечисть, поэтому с темным временем суток и связано немало запретов. Отмечается, что нарушать их можно было лишь в Купальскую и Рождественскую ночь.

Что нельзя делать дома после захода солнца

Если вынести мусор после заката — то можно лишиться материального благополучия.

Если на ночь поссориться с кем-то — то ночь будет беспокойной и вам будут мучить неприятные сны и кошмары. Поэтому все конфликты желательно уладить до сна.

На ночь нельзя убирать в доме — таким образом можно лишиться благополучия, любви и счастья. Однако грязную посуду на ночь никак оставлять нельзя, ее желательно помыть сразу после ужина.

Нельзя оставлять ножи и любые острые предметы на столе — темные силы могут ими воспользоваться, накликав на вас беду. Также это может привести к ссоре с любимым человеком и другим проблемам.

Перед сном нельзя стирать одежду — так белье впитает в себя негативную энергетику.

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Мужчинам не стоит бриться перед сном — это негативно влияет на мужскую силу.

Нельзя стричь ногти и волосы, а также краситься и делать прически после захода солнца — согласно приметам, это может негативно сказаться на здоровье и отношениях с родными и близкими.

На ночь нельзя смотреться в зеркало — можно навлечь на себя беду и постареть раньше времени.

Чтобы не обречь себя на безденежье, не следует одалживать деньги после захода солнца. Также лучше и самому не давать в долг, будь то деньги, вещи или продукты.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.