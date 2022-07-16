Будете богаче своего соседа: какие приметы привлекают в дом деньги

Эти поверья проверены десятками лет и действительно помогают стать богатыми и привлечь деньги в свой дом

Все хотят жить так, чтобы ни в чем себе не отказывать. Даже если у вас нет машинки, печатающей деньги, есть шанс привлечь к себе деньги с помощью денежных примет, которые наши предки издавна старались соблюдать.

В наши дни легко можно найти книги, рассказывающие о правильном отношении к финансам, однако подкрепиться знаниями парой-тройкой примет лишним никогда не будет.

Народные приметы, чтобы водились деньги

Не отдавайте деньги из рук в руки. Кладите на поверхность, чтобы человек не брал у вас купюры из рук.

Положите несколько монет под скатертью или клеенку на кухонном столе.

В первые пару дней растущей Луны покажите молодому месяцу монетку, а потом спрячьте в кошелек. Это будет денежным талисманом, который лучше не тратить.

В первый день после роста Луны насыпьте в емкость рис и каждый день кладите в нее по монетке. Делайте это до полнолуния, и в этот же день раздайте монеты на пожертвование.

Храните веник помелом вверх и мойте после каждого использования под холодной водой.

Повесьте на дверь подкову или нанесите ее рисунок.

Старайтесь стричься и бриться только по пятницам. Считается, что такие процедуры в этот день привлекают богатство в дом.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя давать деньги в долг, чтобы не стать нищим.