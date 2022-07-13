Болен путин или нет? Украинская целительница дала ответ

Целительница рассказала о здоровье российского диктатора и дала прогноз о будущем Украины

На фоне многочисленных слухов о том, что российский диктатор владимир путин якобы болен, многие люди как в Украине, так и за ее пределами, задавались вопросом о том, могут ли его болезни стать причиной смерти или отставки. При этом своё мнение озвучивают не только лица, владеющие инсайдерской информацией, но и разнообразные гадалки и экстрасенсы.

Как отмечается в подписи к видео, обнародованном в одном из телеграм-каналов, дать свой прогноз решила "старейшина" украинских и европейских ведьм, целительница, которая проживает в Италии и лечит детей с ДЦП.

Она провела древний ритуал выливания воском и рассказала о том, что ждет Украину и действительно ли путин болен.

По ее словам, причина российского вторжения кроется в зависти, поскольку даже несмотря на все проблемы Украины, люди здесь жили гораздо лучше, чем в россии.

Также целительница отметила, что видит, что ожесточенные бои будут "сверху до низу по Украине, вплоть до Крыма". Затем она добавила, что в Крыму они тоже будут.

Прокомментировала она и здоровье российского диктатора.

"Я не вижу чтобы путин умер или болен, — это фейк, чтобы думали что ему нечего терять. Они очень хотят переговоров", — сказала она и добавила, что переговоры состоятся, но верить россиянам нельзя.

В итоге, говорит женщина, Украина все равно победит.

"И самое интересное — я вижу очищенный Восток. Восток очистится — 100%", — сказала она.

Как сообщалось ранее, известный астролог Влад Росс рассказал, что уже в августе россию ждет тяжелый месяц, который может закончиться смертью диктатора.