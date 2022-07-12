путин сумасшедший? Психолог рассказал о психических болезнях российского диктатора

Психолог говорит, что российский диктатор не испытывает эмпатии

В последнее время в СМИ появилось много сообщений об ухудшении состояния российского кровавого диктатора владимира путина, а многие также указывают и на проблемы с его психическим здоровьем, о чем могут свидетельствовать множество странностей в его поведении.

Как отметил психолог Дмитрий Попов в подкасте "Украина 24", у путина в последнее время наблюдается бредовое расстройство, которое может быть следствием соматических заболеваний.

В частности он указал, что у российского диктатора есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

"Скорее всего, это вторичное поражение или позвоночника, или нервной системы. Что первично? Говорят онкология, кто-то говорит еще что-то — это уже вопрос второй", — сказал он, отметив, что "правая сторона путина работает неправильно".

Что касается психических болезней, то Попов говорит, что у российского диктатора наблюдаются психопатия-социопатия и дисоциальное расстройство. Вместе с тем он подчеркивает, что путин не сумасшедший, поскольку у него хорошо работают логика, аналитическое мышление, память и внимание.

А вот о психопатии Попов уточнил, что речь идет о социопатии, которая заключается в полном отсутствии эмпатии.

"Это наблюдается даже на его детях, которые для него, по большому счету, пустое место, на его жене, на его фаворитках, которых нам российские СМИ подают как его фавориток, в том числе Кабаевой. И естественно, к своему народу, который для него вообще ничто", — сказал Попов.

Как сообщалось ранее, в СМИ сообщалось, что у путина может быть целый букет заболеваний, среди которых самым страшным диагнозом является онкология. Однако какой именно орган ей подвержен, большинство так и не смогло определиться.

При этом некоторые уверены, что рак мог начать прогрессировать у диктатора из-за травмы спины, которую тот получил из-за своей любви к конному спорту.