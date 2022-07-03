Почему нельзя дарить носки и трусы, особенно мужчинам: об этом мало кто знает

Согласно народным приметам, существуют подарки с негативной энергией.

С пустыми руками приходить в гости не принято, однако некоторые достаточно популярные варианты подарков, согласно приметам, очень опасны, даже если они подарены с самыми хорошими намерениями. А так как передаривать подарки нельзя, поэтому прежде чем выбирать презент для своих родственников, друзей или знакомых, стоит знать о "запрещенных" вещах.

Одним из самых популярных подарков, которые чаще всего девушки дарят своим избранникам, являются трусы и носки, однако делать этого категорически нельзя. Как сообщает портал "Так просто", такой подарок может разрушить семью. Народные приметы говорят, что дарить нижнее белье — это к измене, поэтому мужчина, который получает такие подарки, вскоре может уйти из семьи.

Помимо носков и трусов, согласно народным приметам, существует еще несколько подарков с негативной энергией, от которых лучше отказаться, чтобы не навредить своим близким.

Подарки, которые нельзя дарить

Зеркало. В народе верят, что этот предмет накапливает негативную энергию, и может привести к ссоре и разлуке. Также, считается, что оно может забрать красоту, молодость и жизненную силу.

Тапочки . Любые предметы, которые ассоциируются с похоронной символикой, дарить не стоит.

. Любые предметы, которые ассоциируются с похоронной символикой, дарить не стоит. Наборы полотенец или платочков . Та же причина, что и тапочками. Исключение — банные или кухонных полотенца, а также изделия ручной работы. Главное — дарить такие вещи парами.

. Та же причина, что и тапочками. Исключение — банные или кухонных полотенца, а также изделия ручной работы. Главное — дарить такие вещи парами. Острые предметы — ножи, вилки, ножницы, булавки и прочие колюще-режущие предметы. В народе верят, что любой острый предмет притягивает нечистую силу.

— ножи, вилки, ножницы, булавки и прочие колюще-режущие предметы. В народе верят, что любой острый предмет притягивает нечистую силу. Часы . Считается, что этот предмет отсчитывает время.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему некоторые предметы притягивают в дом беду и несчастье.