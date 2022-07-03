Почему нельзя дарить носки и трусы, особенно мужчинам: об этом мало кто знает
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Согласно народным приметам, существуют подарки с негативной энергией.
С пустыми руками приходить в гости не принято, однако некоторые достаточно популярные варианты подарков, согласно приметам, очень опасны, даже если они подарены с самыми хорошими намерениями. А так как передаривать подарки нельзя, поэтому прежде чем выбирать презент для своих родственников, друзей или знакомых, стоит знать о "запрещенных" вещах.
Одним из самых популярных подарков, которые чаще всего девушки дарят своим избранникам, являются трусы и носки, однако делать этого категорически нельзя. Как сообщает портал "Так просто", такой подарок может разрушить семью. Народные приметы говорят, что дарить нижнее белье — это к измене, поэтому мужчина, который получает такие подарки, вскоре может уйти из семьи.
Помимо носков и трусов, согласно народным приметам, существует еще несколько подарков с негативной энергией, от которых лучше отказаться, чтобы не навредить своим близким.
Подарки, которые нельзя дарить
- Зеркало. В народе верят, что этот предмет накапливает негативную энергию, и может привести к ссоре и разлуке. Также, считается, что оно может забрать красоту, молодость и жизненную силу.
- Тапочки. Любые предметы, которые ассоциируются с похоронной символикой, дарить не стоит.
- Наборы полотенец или платочков. Та же причина, что и тапочками. Исключение — банные или кухонных полотенца, а также изделия ручной работы. Главное — дарить такие вещи парами.
- Острые предметы — ножи, вилки, ножницы, булавки и прочие колюще-режущие предметы. В народе верят, что любой острый предмет притягивает нечистую силу.
- Часы. Считается, что этот предмет отсчитывает время.
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