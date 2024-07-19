Серьезное ДТП в Киеве: троллейбус подрезал легковушку, а та влетела в дерево (видео)
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На месте работают сотрудники полиции
В пятницу, 19 июля, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Событие произошло на проспекте Владимира Ивасюка в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев". Также с места аварии появилось видео.
Очевидцы рассказали, что троллейбус врезался в легковушку, а та влетела в дерево. Предварительно пострадавших нет.
Пока неизвестно, в каком состоянии водитель автомобиля, и как произошло ДТП.
На месте уже работают стражи порядка и устанавливают обстоятельства аварии.
Напоминаем, что в Дарницком районе столицы дорогу не поделили автомобиль Mitsubishi и маршрутное такси с пассажирами. На месте аварии работало сразу несколько карет скорой помощи.
Серьезная авария произошла неподалеку от Sport Life на улице Драгоманова, 40. Здесь столкнулись маршрутка и Mitsubishi. Удар оказался столь сильным, что в иномарке сработали подушки безопасности.
Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а движение транспорта по улице Драгоманова оказалось усложненным в обоих направлениях.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве трамвай сошел с рельсов прямо в припаркованный автомобиль. Событие произошло на улице Коперника в Шевченковском районе столицы.