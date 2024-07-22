Нашли тело парня, который сорвался с канатной дороги в Киеве (видео)
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Поисковая операция длилась два дня
Сегодня, 22 июля, в Киеве нашли 20-летнего парня, который упал в воду, когда оборвалась канатная дорога над Днепром. Тело погибшего находилось в 30 метрах от берега.
Об этом сообщает телеканал "Киев24". Погибшего искали два дня.
Водолазы рассказали, как им удалось найти тело парня. Трос вместе с экипировкой подтащили погибшего к берегу.
Также подтвердила информацию полиция Киева. Правоохранители отметили, что при обследовании дна реки тело погибшего парня найдено.
"Поисковая операция прекращена, тело парня найдено", — говорится в сообщении.
По факту трагедии полиция начала уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, в воскресенье поисковая операция продолжалась около семи часов. Однако с наступлением темноты поиски пришлось приостановить.
Сегодня утром спасатели возобновили свою работу. Впоследствии поступило сообщение, что тело погибшего извлекли из воды.
Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона над Днепром. В то время на нем был человек, который ушел в воду вместе с тросом.
Как оказалось, на канате на момент аварии находился парень 2004 года рождения. Сообщалось, что он родом из Винницы, а в Киев приехал на отдых.
Полицейские по прибытии на место происшествия обнаружили, что аттракцион не работает, а его персонал на месте отсутствует. Правоохранители пытаются выяснить личности работников и руководителя аттракциона.
Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось видео с моментом обрыва троса на канатной дороге в Киеве. В подписи к записи говорится, что обрыв троса произошел на огромной скорости и мгновенно.