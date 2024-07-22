Нашли тело парня, который сорвался с канатной дороги в Киеве (видео)

Поисковая операция длилась два дня

Сегодня, 22 июля, в Киеве нашли 20-летнего парня, который упал в воду, когда оборвалась канатная дорога над Днепром. Тело погибшего находилось в 30 метрах от берега.

Об этом сообщает телеканал "Киев24". Погибшего искали два дня.

Водолазы рассказали, как им удалось найти тело парня. Трос вместе с экипировкой подтащили погибшего к берегу.

Также подтвердила информацию полиция Киева. Правоохранители отметили, что при обследовании дна реки тело погибшего парня найдено.

"Поисковая операция прекращена, тело парня найдено", — говорится в сообщении.

По факту трагедии полиция начала уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в воскресенье поисковая операция продолжалась около семи часов. Однако с наступлением темноты поиски пришлось приостановить.

Сегодня утром спасатели возобновили свою работу. Впоследствии поступило сообщение, что тело погибшего извлекли из воды.

Сорвавшегося с канатной дороги парня искали со вчера

Напомним, в Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос аттракциона над Днепром. В то время на нем был человек, который ушел в воду вместе с тросом.

Как оказалось, на канате на момент аварии находился парень 2004 года рождения. Сообщалось, что он родом из Винницы, а в Киев приехал на отдых.

Полицейские по прибытии на место происшествия обнаружили, что аттракцион не работает, а его персонал на месте отсутствует. Правоохранители пытаются выяснить личности работников и руководителя аттракциона.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось видео с моментом обрыва троса на канатной дороге в Киеве. В подписи к записи говорится, что обрыв троса произошел на огромной скорости и мгновенно.