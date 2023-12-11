В центре Киева обвалилась стена здания, есть погибший: подробности и фото

На данный момент проводятся работы по разбору завала

Во время ремонта опорной стены в Печерском районе столицы произошел обвал. К сожалению, в результате ЧП погиб один рабочий, а еще один человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе КГВА. На данный момент на месте происшествия проводятся работы по разбору завала. Кроме этого на месте работают все экстренные службы города: спасатели, медики и правоохранители.

Место трагедии

По предварительным данным, обвал грунта произошел во время проведения ремонтных работ. В результате ЧП погиб один рабочий и еще один получил травмы. Пострадавший был госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.

Представитель ГСЧС Киева сообщил, что трагедия произошла на улице Лютеранской, 4, что в Печерском районе столицы.

Трагедия произошла на улице Лютеранской, 4

"Мы оказывали помощь пострадавшим в результате обрушения стены, был вызов в 13:30, произошло обрушение стены во время проведения ремонтных работ, один человек погиб на месте, другой получил травму", — сообщил спикер ГСЧС.

На данный момент проводятся работы по разбору завала. Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить компетентным органам. По данному факту будет проведено всестороннее расследование.

ЧП произошло в Печерском районе столицы

Место трагедии

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве закрыли движение по шести станциям метро из-за разгерметизации и подтопления. После этого в столице начался настоящий транспортный коллапс.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Напомним, что в Киеве на полгода закрыли сразу шесть станций метро: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки".