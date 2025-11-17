Пропавшую 13-летнюю девочку нашли мертвой в Кременчуге. Все детали жуткого дела

Точная причина смерти не известна, но одна версия уже есть

Полтавщину потрясла трагедия, ведь в Кременчуге полиция нашла 13-летнюю пропавшую девочку мертвой. Одна из версий следствия – падение с высоты.

Что нужно знать:

Девочка-подросток пропала 16 ноября днем

Полиция в ходе розыска нашла несовершеннолетнюю возле недостройки

Точные причины и обстоятельства смерти выясняются

Как сообщили в полиции Полтавской области, 13-летняя девочка перестала выходить на связь днем 16 ноября. Уже вечером копы обнаружили ее тело у недостройки на улице Киевской.

По одной из версий следствия, девочка могла упасть с высоты. Однако, что произошло и точная причина смерти выясняются. Известно, что близкие обратились в полицию в 22:30 16 ноября, они сообщили о пропаже девочки.

Дополнительную информацию, что предшествовало такому поведению ребенка или в каком состоянии нашли тело девочки, копы не приводят. Однако поиски погибшей продолжались недолго.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали несовершеннолетнюю вблизи недостройки по улице Киевской в Кременчуге. К сожалению, девочка была без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Полиция уже начала уголовное производство по факту смерти ребенка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

