"Элвис" держал в страхе Киевщину три года: на его счету может быть 206 жертв (фото, видео)

Как разоблачили одного из самых опасных маньяков Киевщины и какое исчезновение стало для следствия поворотным

В Киевской области в 2006 году назад началась история, которую до сих пор вспоминают с морозом под кожей. Серийный убийца Юрий Кузьменко – уроженец Большой Ольшанки, бывший десантник, столяр, таксист, охранник. Человек с обычной биографией и идеальной маской "своего парня". Для криминалистов он стал "Элвисом" — хищником, которого искали три года, привлекая лучших оперативников, психологов и даже специалистов НАТО.

Сколько жертв на счету Элвиса

Боярский маньяк, Шатун и Элвис – у Юрия Кузьменко было несколько имен. Его дело стало одним из самых резонансных в истории украинской криминалистики. Не только из-за масштаба преступлений, но и потому, что в то же время на территории области действовали еще два маньяка. Поэтому реальное количество его жертв до сих пор остается неизвестным: в разные годы в лесополосах Киево-Святошинского и Васильковского районов находили десятки тел. Часть из них так и не была связана с конкретным убийцей. Сам Кузьменко после задержания заявил о 206 убийствах, хотя официально следствию удалось доказать только 13.

Скриншот видео следственного эксперимента

Что известно о жизни Кузьменко

Маньяк был женат. От первого брака было двое детей, во втором — стал жить с женщиной по имени Ольга, которая уже имела сына. В детстве у него был агрессивный отец. Работал в основном на неквалифицированных работах, подрабатывал таксистом. В армии проходил службу в десантных войсках.

В 2002 году Кузьменко был задержан за разбой в районе Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве. Суд признал его виновным и назначил один год лишения свободы. В колонии он работал столяром, получал исключительно положительные характеристики от администрации и благодаря этому вышел условно-досрочно после восьми месяцев заключения. Несмотря на этот эпизод, по месту обучения, работы и проживания его родственники и знакомые описывали как человека с безупречной репутацией.

Первое убийство

Следователь Руслан Сушко рассказывал, что первое убийство Кузьменко совершил 10 июня 2006 года. Его автомобиль подобрал девушку, которой он предложил подбросить из Киева в пригород. Но маньяк привез ее на заброшенный аэродром, пытался уговорить на интим, а когда она дала отпор — бил насмерть. Описывая убийство, Кузьменко сказал: "Когда я ее задушил, то испытал такие ощущения, что понял: это то, чего я искал".

Десятки нераскрытых дел — как маньяк охотился на жертв

Паттерны его преступлений поражали системностью: засады у лесополос, поиски жертв на остановках, умение входить в доверие. Он действовал уверенно, без спешки, пользовался своей внешностью и спортивным телосложением. Преимущественно душил – руками или подручными предметами. Нож применил только раз. И почти всегда оставлял жертвы в безлюдных местах, вдали от дорог и глаз. Большая часть жертв осталась жива — именно одна из них сказала, что хищник похож на Элвиса Пресли. Но заявление в жертвы не приняли, мол, самая виновата, что решила срезать дорогу лесом.

Маньяк походил на Элвиса — свидетельствовала одна из жертв

Как поймали Кузьменко

Расследование зашло так далеко, что пришлось обращаться за спутниковыми снимками в НАТО. Стоимость одного — 1250 долларов. Именно они впервые указали на зелёный ВАЗ-2105 или "Москвич" как возможную машину преступника. Но даже тогда у подозреваемых оставалось огромным — тысячи автомобилей по стране. Благодаря выжившим жертвам удалось составить психологический портрет маньяка — для украинской полиции это было революционно, ведь чтобы не травмировать жертв общались с ними исключительно женщины.

Слом по делу произошел после исчезновения студентки Анны Бондарь. Таксист, знавший ее лично, видел, как девушка села в зеленый ВАЗ с номерами на "ВІ". Список таких машин насчитывал 7034 позиций. Авто Кузьменко оказалось 7032-м в списке.

Кузьменко привозили в суд под усиленным конвоем

Правоохранители вышли на Юрия Кузьменко после того, как выяснили, что именно он постоянно управлял автомобилем, фигурировавшим по делу. Он сдал образец ДНК, а из-за сходства с фотороботом попал в разработку. Почувствовав опасность, Кузьменко скрылся, но во время обыска в его доме обнаружили женское белье со следами крови. Вскоре его задержали в Киеве, у брата. На допросах говорил много, холодно и отстраненно. Первый протокол признаний – более 60 страниц. Во время следственных экспериментов его в бронежилете и каске сопровождали "Беркут" и "Кобра" — столь высокой была угроза самосуда.

Скриншот оперативного видео — Кузьменко в защитном шлеме и бронежилете

Кузьменко инкриминировали 13 убийств, изнасилования и разбои. Его задержали в 2009 году, но только в 2011 году суд признал его виновным и приговорил его к пожизненному заключению. Дело маньяка насчитывало 140 томов. Реальное количество жертв осталось неопределенным — сам он называл сотни, тогда как следствие подтвердило несколько десятков подозрительных смертей, часть из которых милиция годами не расследовала. Кузьменко отбывает пожизненное наказание в Роменской колонии №56.

