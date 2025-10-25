Влюбилась в убийцу в 16 лет и родила ему дочь: как сложилась судьба молодой жены "Пологовского маньяка"

Елена влюбилась в маньяка, увидев о нем сюжет по телевизору

В Украине, помимо Анатолия Оноприенко, орудовал и другой серийный убийца — Сергей Ткач, более известный как "Пологовский маньяк". За свои преступления он получил четыре пожизненных срока, но это не помешало ему жениться и стать отцом в 64 года.

Что известно:

Сергей Ткач с 1980 по 2005 году совершал жестокие убийства с изнасилованиями на территории Украины. Он заявил, что на его счету более 100 жертв

В 16 лет в убийцу влюбилась россиянка Елена Булкина, увидев его по телевизору. Женщина нашла его в тюрьме, вышла за него замуж и родила дочь

Что известно о молодой жене Пологовского маньяка

Серийного убийцу Сергея Ткача задержали в 2005 году и приговорили в общей сложности к четырем пожизненным срокам заключения. Наказание "Пологовский маньяк" отбывал в житомирской исправительной колонии, где его нашла россиянка Елена Булкина.

Девушка рассказала, что в 16 лет увидела сюжет о Ткаче по телевизору и прониклась к нему симпатией. Елена на протяжении семи лет разыскивала убийцу, писала в различные инстанции, чтобы узнать, где он отбывает наказание.

Узнав, что Ткач сидит в житомирской колонии, она отправила ему письмо и вскоре между ними завязался "дистанционный роман". Затем Елена стала приезжать к маньяку на свидания и после второй личной встречи забеременела от него. Свои отношения пара узаконила в тюрьме в 2015 году. Вскоре у маньяка, которому на тот момент было 64 года, родилась дочь.

Ткач скончался в 2018 году от сердечной недостаточности, но молодая супруга не вызвалась его хоронить, этим занимались сотрудники тюрьмы.

Елена Булкина уехала в Москву и сменила фамилию. Согласно последней информации, которая есть в сети, девушка работала в строительной компании, но полностью старалась оградить себя от внимания журналистов.

С воспитанием дочери ей помогали родители, которые так и не смогли понять, почему Елена сделала такой странный выбор, сломавший ей жизнь. Сейчас о личной жизни женщины ничего не известно.

