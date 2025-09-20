Харьковский триллер: кто обезглавил судью Трофимова и его родных? (фото, видео)

Владимир Трофимов, его супруга, сын и невестка стали жертвами жестокого преступления. Прошло 13 лет, но убийцы так и не понесли наказание.

Не все жестокие убийства в Украине раскрыты. 15 декабря 2012 года была обычная суббота в Харькове. Город готовился к Новому году, а судьи праздновали профессиональный праздник. Для семьи судьи Трофимова этот день превратился в сплошной кошмар и стал последним в жизни.

"Телеграф" вспоминает дело, которому в этом декабре будет тринадцатый год. Судью Трофимова и членов его семьи убили, обезглавили и забрали головы с собой. Убийцы до сих пор не наказаны.

Утро 15 декабря

Полиции удалось восстановить часть хронологии. Около восьми утра судья, бывший глава Фрунзенского суда Харькова Владимир Трофимов, 58 лет, вышел выгулять собаку. Он жил с женой Ириной, сыном Сергеем и его гражданской женой Марией Зуевой в квартире на тогда еще Московском проспекте, 85. Это обычная многоэтажка в Харькове. Когда судья вернулся домой, по версии следствия, за ним в квартиру могли пройти неизвестные. Следов взлома позже не нашли.

Дом, где убили судью Трофимова и его семью

Само преступление произошло до обеда

По данным следствия, убийство произошло с 8 утра по 10 часов. От руки убийцы погибли судья Трофимов, его супруга Ирина 59 лет, его сын Сергей 30 лет и гражданская жена сына 28-летняя Мария Зуева. Предварительно их убили выстрелами в голову, но погибли они от потери крови — после убийства тела обезглавили. Сын судьи был обезглавлен еще живым. На то, что убийцы использовали именно огнестрельное оружие, указывало то, что у Марии была прострелена ладонь. Одна из версий следствия о причинах обезглавления – именно то, что оружие могло быть задействовано в других преступлениях и навести на убийц. Предполагается, что мог быть использован глушитель, ведь соседи ничего не слышали.

Ужасную находку обнаружил другой член семьи

Около 13:00 в квартиру пришел пасынок судьи, Валерий Завершинский. Он насторожился, что телефоны родных не отвечали. В 13.02 он вызвал милицию. В помещении правоохранители увидели четыре тела без голов.

Следствие было под контролем Киева, но тщетно

Новость об дерзком убийстве судьи в Харькове мгновенно дошла до Киева. Уже на следующий день в Харькове работали генпрокурор Виктор Пшонка, министр МВД Виталий Захарченко и глава СБУ Игорь Калинин. Расследование было объявлено делом №1. Назначили более 30 экспертиз: от судебно-медицинских до трасологических. Создали усиленную следственно-оперативную группу.

Сначала отрабатывали несколько версий — профессиональная деятельность судьи, охота за большой нумизматической коллекцией, заказное убийство или ритуальная. Полиция даже объявляла вознаграждение – 200 тысяч гривен за информацию. На 2012 год это была большая сумма. Задерживали даже известный криминальный авторитет восточного происхождения Резо, однако его причастность не доказали.

За первые месяцы расследования опросили более 18 тысяч свидетелей, к октябрю 2013 дело насчитывало 500 томов. Заговорили о сдвигах, когда нашли часть монет из коллекции судьи Трофимова. У судьи была одна из крупнейших в СНГ нумизматических коллекций. Ее стоимость оценивалась в сотни тысяч или даже миллион долларов. Часть исчезла, ее нашли в Донецкой области у задержанных, но доказать связь с убийством не смогли.

Дело зашло в тупик

К концу 2013 года правоохранители допросили более 40 тысяч человек и провели около 800 экспертиз. Однако результатов не было. В 2014 году прокуроры признали: убийцы неизвестны. В последний раз об этом деле публично упоминали в 2018 году. Нацполиция сообщила, что уезжала за границу для допросов возможных причастных. Версия, на которой остановилась полиция — профессиональная деятельность, ведь судья имел доступ к гостайне и имел право рассматривать дела, связанные со спецслужбами. Поговаривали, что к смерти мог быть причастен советник Януковича Андрей Портнов — его обвиняла Татьяна Монтян.

Ранее "Телеграф" рассказывал о резонансном убийстве 11-летней девочки в Одесской области. Убийца был осужден, но он сбежал из тюрьмы — отбывал наказание в Херсоне и воспользовался оккупацией города.