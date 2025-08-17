Автобус с людьми попал в серьезное ДТП в Хмельницкой области, много пострадавших (фото)

Автомобили наголову разбиты

Авария в Хмельницкой области произошла 17 августа. Столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Hyundai Santa Fe вблизи села Мицевцы Новодунаевецкой общины.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области. По данным правоохранителей, в результате аварии водитель автобуса и его 15 пассажиров, среди которых двое детей, получили телесные повреждения.

Медики госпитализировали пострадавших в Дунаевецкую многопрофильную больницу.

На опубликованных полицией фото видны серьезные повреждения обоих транспортных средств. Передняя часть легкового автомобиля полностью скомкана, а автобус имеет значительные деформации в передней части и по борту.

Из-за аварии на участке трассы Н-03 Житомир – Черновцы на 237 километре было затруднено движение транспорта, которое осуществлялось в реверсном режиме. В социальных сетях пользователи сообщали о задержках в движении.

Полицейские отметили, что водителю Hyundai Santa Fe 41 год, а водителю Mercedes-Benz Sprinter 55 лет. Устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

