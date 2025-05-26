В Кривом Роге выстрелили в ребенка на площадке: что известно (фото, видео)

Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии

В Кривом Роге на площадке выстрелили в ногу 13-летнему мальчику. В тот момент он вместе со своим другом играл в бадминтон.

Информацию об этом публикует Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг". Там отметили, что инцидент случился вечером 25 мая на улице Матусевича.

"У парня проникающее ранение, врачи достали пулю. Похоже, стреляли из пневмата", — говорится в сообщении.

"Телеграф" обратился в полицию Днепропетровской области, где нам подтвердили, что этот инцидент действительно был. Сейчас устанавливаются все детали.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье 115. Сейчас устанавливаем, что произошло и кто причастен", — сообщили в полиции.

В то же время паблик, со слов матери пострадавшего ребенка пишет, что к детям сбежались прохожие и оказали помощь. На место происшествия вызвали полицию и скорую.

"В момент выстрела ребята услышали только свист. Потом увидели, как резко закрылось окно дома, откуда якобы летела пуля", — сообщает Telegram-канал.

В настоящее время, как отмечается в материале, ребенок находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Позже было сообщено, что в том же дворе был задержан мужчина, который якобы и стрелял в ребенка. В паблике опубликовали соответствующее видео задержания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Одессой подросток выстрелил в голову друга из карабина. Как выяснила полиция, младший по возрасту юноша, оставшись дома без взрослых, решил показать пришедшему в гости старшему приятелю отцовский карабин и случайно произвел выстрел.