Не вызывали ребенку скорую. Садик в Днепре попал в громкий скандал, все подробности (фото)

Ребенок получил раны не от стекла, как говорила администрация садика

В Днепре в одном из местных садиков №368 во время воздушной тревоги 5-летний ребенок получил рваные раны рук. По словам матери ребенка, администрация дошкольного учебного заведения даже не вызвала скорую мальчику, родители повезли его в больницу на такси.

Об этом "Телеграфу" рассказала мать пострадавшего ребенка Алина. По ее словам, сейчас у мальчика наложено несколько швов на руках и он не может ничего ими делать. Наш корреспондент пытался связаться с администрацией детского сада, но там не ответили.

"Утром мне позвонили по телефону из садика и попросили быстро забрать ребенка. На вопрос "почему?" и "что произошло?" — ответили, что ребенок поранился стеклом. Я с мужем, который приехал с фронта в отпуск, быстро поехали в садик", — говорит женщина.

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Фото с поста Алины

По ее словам, администрация заведения уже ждала родителей под воротами, а заведующая держала ребенка на руках. Воспитатель или кто-то другой даже не смогли объяснить, как и что произошло.

"Они даже не вызвали скорую, сказали нам ехать на такси в больницу. Я была в шоке. Ребенок бледный, едва держится и почти без сознания. Они даже не обработали ему руки, просто перебинтовали. Мы сели в машину и поехали в больницу", — добавляет Алина.

Уже в больнице врач объяснил, что ребенок получил раны не от стекла, как говорила администрация садика, а, скорее всего, упал ладонями на профнастил. По словам матери, даже сам сын говорил, что он шел в укрытие с другом, сзади шагала воспитательница. Ребенок споткнулся и упал ладонями на что-то острое и металлическое, начала литься кровь.

Раны ребенка

Раны ребенка

"В администрации мне сказали, что мой 5-летний сын поранился стеклом. Но, где именно, отказались ответить, и даже не показали место инцидента. Чуть позже они хотели договориться, предлагали оплатить лечение ребенка", — говорит Алина.

По ее словам, инцидент произошел где-то в 9 утра, а уже после обеда ей написали и предложили денежную помощь. Позже, когда женщина отказалась, сообщение изменили. Более того, вечером, как говорит Алина, ей позвонила воспитательница с незнакомого номера и предложила деньги, "чтобы замять ситуацию". Женщина отказалась.

"Сегодня (8 июля. — ред.) в больнице врач сказал, что раны у ребенка очень глубокие: порваны мышцы, некоторые сухожилия. Сейчас вообще стоит вопрос: приживутся ли ткани, ведь есть угроза некроза. Я до сих пор в шоке. Почему позволили, чтобы ребенок истекал кровью и не вызывали сразу скорую? Зачем ждали родителей и все скинули на нас, пренебрегая жизнью сына?!" – добавляет мать Алина.

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