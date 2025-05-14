У женщины осталось двое несовершеннолетних детей: детали смертельного ДТП под Харьковом (фото, видео)

В сети просят максимальной огласки делу

12 мая на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 40-летняя женщина. Водитель автомобиля "Zeekr", не справившись с управлением на скользкой дороге, вылетел с трассы и наехал на остановку общественного транспорта.

Об этом сообщила полиция Харьковской области. Известно, что женщину придавило обломками бетонной конструкции, и она скончалась на месте. В то же время водитель с ушибами был госпитализирован и задержан.

Эта трагедия вызвала значительный резонанс среди местного сообщества, а харьковчанка Валентина Тугай обратилась к публике с просьбой о максимальной огласке, чтобы виновник понес справедливое наказание. Как утверждает женщина, в результате наезда автомобиля погибла жительница Коротича (Харьковская область) Инна Мацала, которую дома ждали двое несовершеннолетних детей.

Погибла Инна Мацало

"Автомобиль мчался настолько быстро, что у женщины не было никакого шанса. Ее жизнь оборвалась мгновенно — на месте, где она просто ждала транспорт. Ее смерть — это несчастье, которое болью отозвалось в сердцах семьи, друзей и всего общества", — прокомментировала Тугай.

Видео с места ДТП показали в одном из местных пабликов:

Следователи возбудили уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде заключения до 8 лет, а также возможное лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без него.

Ранее "Телеграф" сообщал, что история с ДТП в городе Татарбунары, где под колесами автомобиля полицейского пострадала школьница, получила продолжение. Отец девушки, которого пытались мобилизовать сразу после дачи показаний в полиции, получил возможность пройти лечение после гипертонического криза.