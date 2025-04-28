Ужасное ДТП во Львовской области: в аварии погиб 12-летний водитель мотоцикла (фото)

Ребенок получил травмы не совместимые с жизнью

В городе Винники на Львовщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб несовершеннолетний.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. Трагическое событие произошло 27 апреля около 17:45 на улице Ивасюка.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль Renault Megane, за рулем которого находился 18-летний житель одного из сел Львовского района и мотоцикл неизвестной марки, которым управлял 12-летний житель Винников.

В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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