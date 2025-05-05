Аж вылетели окна: в Киеве в многоэтажке раздался взрыв (видео)

Правоохранители сообщили, что есть пострадавший

Взрыв в Оболонском районе Киева раздался в ночь на 5 мая в квартире жилого дома. Инцидент произошел на улице Приречная.

Еще утром об этом писали местные телеграм-каналы. Позже подробности сообщили в полиции.

По словам стражей порядка, на место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели и бригада медиков. По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната.

В результате взрыва пострадал 41-летний мужчина — владелец помещения. Его с травмами госпитализировали. Состояние потерпевшего оценивают врачи.

Полиция отмечает, что устанавливается происхождение боеприпаса и все обстоятельства происшествия.

"Происхождение боеприпаса устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", — говорится в сообщении.

В сети появились фото и видео от очевидцев с места происшествия. В киевских пабликах пишут, что инцидент произошел около трех ночи. Как отмечают местные жители, именно в это время к дому приехали спасатели, медики и правоохранители.

Также очевидцы отмечают, что инцидент произошло на 2-м этаже дома. Взрыв был настолько сильным, что в квартире пострадавшего вылетели окна.

Предварительно, в результате взрыва гранаты, пьяный мужчина получил ранения — ему оторвало пальцы.

Ранее "Телеграф" писал, что взрывы в Киеве прогремели в ночь на 4 мая. Российская армия атаковала столицу ударными дронами. В результате удара пострадали 7 человек, из которых 2 детей.