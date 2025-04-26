Сумщину потрясло похищение детей среди бела дня: выяснилось, что с ними стало

Оснований для извлечения детей нет

В Сумской области, в селе Грунь Ахтырского района, 25 апреля разгорелся скандал из-за сообщения о якобы похищении двух малолетних детей. В соцсетях стремительно распространилась информация – трое неизвестных мужчин напали на дедушку, избили его и похитили двоих детей: 7-летнюю девочку и 9-летнего мальчика.

В украинских пабликах прикрепляли призывы помочь с поиском и телефон бабушки, которая била тревогу.

Правоохранители Сумской области оперативно отреагировали на ситуацию. Как отметили в сообщении, 54-летняя бабушка Тамара обратилась с заявлением, что ее бывший зять без согласия забрал двух малолетних внуков, которые после смерти матери проживали вместе с бабушкой и дедушкой. Впоследствии оказалось, что малыши находятся в Киеве вместе с отцом.

"Ювенальная полиция проверила условия проживания: они соответствуют нормам, угрозы жизни и здоровью детей нет", — говорится в сообщении.

Правоохранители объяснили, что отец не лишен родительских прав, а судебное решение об определении места жительства детей еще не принято. Согласно Семейному кодексу Украины, он имеет преимущественное право на воспитание. Так что оснований для извлечения детей и возвращения их бабушке нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Софиевской Борщаговке двое мужчин силой забрали малолетнего ребенка, угрожая его матери-одиночке. За это преступление им грозит до 12 лет тюрьмы. По данным следствия, злоумышленники проникли в квартиру женщины, предварительно узнав о ее денежных сбережениях.