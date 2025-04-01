В Польше украинец пытался сжечь начальника: что ему за это будет

Злоумышленника нашли за два часа

В польской Гдыне 34-летний украинец облил начальника бензином и попытался его сжечь. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом информирует польское издание TVP3. Инцидент произошел 29 марта, после покушения злоумышленник попытался скрыться, но его задержали за несколько часов.

"В субботу около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина поджег себя. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что на 37-летнего мужчину напал его 34-летний сотрудник. Полицейские установили, что после короткого разговора с начальником преступник вышел из комнаты и вернулся с емкостью с горючим веществом, вылил его на мужчину, поджег его и скрылся", — сказано в сообщении полиции.

Украинец не смог уехать далеко, а уже спустя два часа его местопребывания было установлено правоохранителями. После задержания суд постановил взять мужчину под арест сроком на три месяца.

Его обвиняют в покушении на убийство, то есть он может отправиться за решетку на пожизненный срок. Пострадавший выжил, хоть и получил тяжелые ожоги, за его жизнь борются врачи.

Как сообщалось ранее, в польской Познани украинец убил жену и двух дочерей. Суд после завершения следствия приговорил его к пожизненному заключению.