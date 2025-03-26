В Подмосковье пытались убить офицера Минобороны РФ (фото)

В России произошло покушение на чиновника Минобороны

В среду, 26 марта, в городе Железнодорожном Московской области (РФ) произошла попытка ликвидации офицера Минобороны. Его спас личный водитель.

Об этом сообщил связанный с силовиками телеграм-канал "112". Инцидент произошел в ЖК "Ольгино парк".

Очевидцы рассказали, что неизвестный поджидал у подъезда одного из жильцов комплекса. Как только тот вышел, по нему открыли огонь.

Киллер стрелял в военного из пистолета Макарова с глушителем. По предварительной информации, пострадавший успел получить ранение, но личный водитель сотрудника Минобороны открыл ответный огонь.

Ранее сообщалось, что неизвестному удалось скрыться на автомобиле, однако вскоре его задержали. Российские паблики писали, что якобы киллер является военнослужащим и отказывается давать показания.

Оказалось, что это была фейковая информация, а тело киллера нашли в лесополосе, в подмосковной Балашихе, о чем свидетельствуют опубликованные фото.

Напомним, в российском Энгельсе 20 марта раздалась серия мощных взрывов. По предварительной информации, украинские ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, по которому уже били 11 февраля, а также важный военный аэродром.