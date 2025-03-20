Полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку в Киеве

Он в суде сказал, что такого нет

В Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка, а потом еще и угрожал посадить его родителей. Он через Telegram заставлял девочку посылать ему интимные фото, а затем изнасиловал ее Изнасилование происходило несколько раз.

События произошли летом 2022 года. Об этом говорится в приговоре Святошинского суда Киева в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в 2022 году подозреваемый со своей семьей переехал из Луганщины в Киевскую область. В столице он обнаружил работу и стал участковым офицером полиции в Бучанском районном управлении ГУНП в Киевской области.

Там его падчерица познакомилась с девочкой. Та начала ходить к ней в гости, и познакомила с отчимом. Тогда полисмен стал звонить ей через Телеграмм и требовать встречи. Девочка соглашалась на встречи с "новым другом", и он потребовал от нее вступить в половой акт. Если она не согласится, то он "посадит родителей в тюрьму".

Виновник на суде категорически отрицал все эти события. К девочке он якобы звонил, чтобы узнать, где его падчерица находится. Сама подруга пострадавшей и жена полицейского также сказали, что мужчину оклеветали, а потерпевшая и сама непристойно себя вела.

На суде девочка рассказала, что мужчина к ней постоянно цеплялся и вспоминала факты изнасилования. Об факте изнасилования она рассказала подруге, а та — своей бабушке. Бабушка пострадавшего ребенка отметила, что об ужасном случае узнала от своей соседки. Мать девочки вернулась из Польши, когда узнала об этом. В суде женщина отмечала, что отчим, вероятно, мог так же издеваться и над своей падчерицей.

Несмотря на то, что отчим и его семья отрицали все факты, суд принял сторону пострадавшей девочки и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Приговор еще можно оспорить.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве отец издевался над дочерью и внуками. Его осудили.