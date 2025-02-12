Приковал бабушку к батарее и изнасиловал внучку: как суд наказал педофила Николаевской области

Свою вину обвиняемый не признал

В Николаевской области суд приговорил к длительному сроку заключения 23-летнего жителя пгт Березанка. Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и незаконном лишении свободы двух лиц.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура. По данным следствия, в 2021 году злоумышленник, находясь в доме потерпевших, совершил преступные действия. Он привязал 74-летнюю женщину к батарее, а 15-летнюю внучку изнасиловал, перед тем связав ей руки и ноги пластиковыми жгутами.

Свои действия преступник сопровождал физической силой в отношении потерпевших.

Злоумышленник не признал своей вины. Но суд учел доказательства ювенального прокурора и вынес приговор по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.3 ст. 152 (изнасилование);

ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Обвиняемому назначили лишение свободы на срок до 10 лет. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следственные отделения местных органов Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

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