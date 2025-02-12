Не могли передвигаться. На Одесчине при пожаре в пансионате погибли пожилые пациенты (фото, видео)

Поиски трех человек продолжаются

В селе Малигоново Березовского района Одесской области произошел серьезный пожар в гериатрическом пансионате. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области. Там указали, что к приезду спасателей из здания эвакуированы 17 человек, из которых 6 получили отравление продуктами горения. Пострадавшие вместе со всеми эвакуированными перевезены медиками в больницу.

Пожар ликвидирован на площади 100 кв. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили бездыханные тела трех человек.

В то же время в Полиции Одесской области сообщают, что пожар случился 11 февраля, около 21:00 в одноэтажном здании пансионата. Обнаруженные тела трех мужчин, предварительно принадлежат жителям пансионата, в возрасте 53,76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались.

Полицейские опрашивают 17 эвакуированных граждан, которые находятся в больнице, устанавливают дополнительных очевидцев и свидетелей происшествия, изучают изъятую документацию о правовой деятельности предприятия. Следствие продолжается.

По состоянию на 23:00 11 февраля продолжались поисковые работы еще трех человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве случился масштабный пожар недалеко от церкви. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.