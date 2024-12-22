Россияне казнили 5 пленных ВСУ, видео военного преступления

Россияне убили бойцов 110 ОМБр имени Марко Безручко

В субботу, 22 декабря, в сети появилось видео расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных.

Кадры распространил в Telegram украинский активист Сергей Стерненко. Украинские военные заняли позиции в разваленном доме, их окружили россияне. Оказавшись в безвыходной ситуации, наши бойцы были вынуждены сдаться в плен.

Российские военнослужащие после того, как украинцы вышли из дома, расстреляли пятерых человек.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что расстрелянными были бойцы из 110 отдельной механизированной бригады имени Марко Безручко. Данное подразделение входит в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: оно было сформировано в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом", — написал Лубинец в Telegram.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские оккупанты снова расстреляли безоружного украинского военнослужащего.