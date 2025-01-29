Российский солдат похитил молодую украинку и сделал ее секс-рабыней

Заочно преступнику сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны

Во время оккупации войсками РФ Изюмщины местная жительница понравилась одному из захватчиков и он силой увез ее с собой в Белгород. Девушка полтора года провела в плену, где систематически подвергалась насилию, избиениям и унижениям.

Она лишь чудом выжила и смогла вернуться домой. Об этом сообщил Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В небольшом селе Изюмского района Харьковской области произошел жуткий инцидент — во время российской оккупации 21-летняя девушка понравилась солдату. Он пытался ухаживать за ней, а когда получил отказ, то начал угрожать оружием и обещал расстрелять всю ее семью. Затем он изнасиловал свою жертву в заброшенном доме и приказал никому об этом не рассказывать.

Летом 2022 года он решил похитить несчастную и увезти ее с собой в Россию. Под угрозой расстрела семьи девушке приказали собрать вещи и вывезли е в Белгород. Там она целых 1,5 года находилась в сексуальном рабстве.

"Там оккупант закрыл ее в квартире, забрал документы, телефон и приходил, когда хотел. Его жертва была морально уничтожена, девушка не знала, что делать и как спастись. Полтора года она жила как пленница. На окнах и балконе — железные решетки, систематические избиения, издевательства и изнасилования. Никаких путей спасения девушка не видела и в начале 2023 года попыталась себя убить — выпила борную кислоту", — говорится в сообщении.

После этого злоумышленник отвез девушку в больницу, где ей оказали помощь. Российским врачам похищенная украинка рассказала свою историю и просила о помощи, но медики отправили ее "домой", где издевательства вновь продолжились.

Спастись девушке удалось лишь чудом — ее похититель оказался военным-контрактником, который самовольно покинул часть и был задержан за дезертирство.

Только после этого пленница смогла связаться с родными и наконец сбежать из РФ. Уже в Украине с ней работали врачи и психологи, а следователи военного отдела сразу начали работу - разыскали жертву и смогли собрать доказательства.

"Это дело — уникальное, впервые инкриминируем СНПК — это сексуальное насилие, связанное с конфликтом, а одновременно и рабство и незаконную депортацию. Заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, будем объявлять его в розыск. Они не останутся анонимами без лиц — те, кто издевался и разрушал жизни наших людей. Мы все работаем ради этого, доводим дела до суда и останавливаться не планируем", — резюмировал Сергей Болвинов.

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