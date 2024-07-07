Бросался с ножом на людей: в центре Чернигова ночью произошла резня, детали

Патруль обнаружил подозреваемого через несколько минут

В ночь на 7 июля в Чернигове произошла резня прямо на улице. Неизвестный мужчина бросался на людей с ножом, ранил одного из них и скрылся. Инцидент произошел на проспекте Победы.

Об этом сообщила Патрульная полиция Черниговской области. В настоящее время нападающий задержан.

"Сегодня в полночь патрульные получили вызов на проспект Победы о том, что неизвестный мужчина бросается на людей с ножом. Инспекторы сразу прибыли на место. Заявитель объяснил, что компания людей, возвращая домой, у подъезда встретила мужчину, который начал на них бросаться с ножом, одного ранил и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские вызвали на место медиков, которые в дальнейшем госпитализировали раненого", — говорится в сообщении.

Патрульные получили приметы нападающего и обследовали прилегающую территорию. Уже через несколько минут патруль обнаружил подозреваемого.

"Экипаж роты тактико-оперативного реагирования обнаружил мужчину, похожего по описанию. На его одежде были пятна бурого цвета. Во время поверхностной проверки в кармане шорт гражданина, полицейские обнаружили нож со следами жидкости, похожей на кровь", — говорится в сообщении.

Проспект Победы в Чернигове

Полицейские задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу. Мотивы поступка подозреваемого сейчас не известны.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Черкасской области мужчина убил своего брата-близнеца. Братья пили алкоголь и во время застолья между ними возник спор.